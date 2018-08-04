Из Украины экстрадировали полпреда влиятельного «вора в законе» (фото)

Происшествия

Сегодня, 4 августа, Генпрокуратура и Нацполиция Украины экстрадировали в Азербайджан находившегося в международном розыске Эмиля Халилова. Он также известен в качестве доверенного лица влиятельного «вора в законе» Надира

Салифова (кличка — Гули).

«Несколько лет 48-летний гражданин Азербайджана проживал в Украине по поддельным документам, выполняя указания лидеров преступного мира вОдесской области, Киеве и западном регионе Украины, — сообщили в Нацполиции. — Член ОПГ с международными связями, которая специализировалась на наркотрафике из Южной Америки в европейские страны».

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В Украине Халилов проживал по поддельным документам и «не терял времени», курируя преступную группу, которая специализировалась на наркотрафике из Южной Америки в Европу. Недавно Халилов получил «статус» лица, которое стремится стать «вором в законе».

Первый заместитель руководителя Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил, что перед передачей азербайджанским коллегам, задержанный успел дать очень важные показания относительно преступной деятельности «воров в законе» украинского происхождения".

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Следует заметить, что в мае минувшего года в Одессе было совершено покушение на двух доверенных Гули — Ильхама Гаджиева и Октая Архалы.

Справка. 45-летний вор «в законе», он же Салифов Надыр Нариман оглы по кличке Гули, он же — Гули Бакинский и Гули Лоту — был коронован, находясь за решеткой в 2000 году. Он считается один из самых влиятельных «воров в законе», лидером азербайджанской мафии. Фактически ведет себя, как «вор в законе № 1», расставляя во всех бывших республиках СССР своих положенцев и смотрящих.

Многие мафиози стремятся с ним встретиться, дабы присягнуть на верность.

После выхода из длительного заключения в октябре минувшего года гули сразу же перебрался в турцию, откуда начал организовывать преступную структуру, а также и расширять свое влияние на территорию нашей страны

После длительного заключения, 25 лет за решеткой, из тюрьмы Азербайджана в октябре 2017 года вышел «вор в законе» Гули Лоту. Сразу же этот вор перебрался в Турцию и откуда начал создавать собственную преступную структуру, а также и расширять свое влияние на территорию нашей страны. Так считает первый заместитель начальника ацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Буквально сразу после его освобождения на территории нашего государства начались похищения бизнесменов и их родственников разных национальностей: азербайджанцев, армян, украинцев, — комментирует Аброськин. — Это очень современный преступник: живые деньги ему не нужны, выкуп он берет биткоинами. Уже есть некоторые пострадавшие от рук этого преступника и его сторонников, которых мы освободили, но есть и те, что считают, что лучше заплатить. Могу сказать только одно — обращайтесь, будем помогать, потому что заплатили раз, он к вам придет еще раз».

Следует заметить, что впервые с таким идом преступления украинские правоохранители столкнулись в 2016 году.

«За последнее время имеем четыре факта похищения людей с требованием выкупа в электронной валюте», — сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции. — Преступления имели место в Киеве, Виннице и Одессе".

Так, за похищение людей в Киеве были задержаны двое злоумышленников. Они требовали выкуп от потерпевших в криптовалюте — биткоинах. Сумма выкупа составила эквивалент 5 миллионов долларов. В результате проведенной работы полицейские освободили заложников, которые несколько месяцев провели в плену.

Правоохранители отмечают, что активность Салифова распространиласьи на коммерческие объекты, где свои интересы имеют другие представители криминального мира. В первую очередь это коснулось объектов, ранее подконтрольных «законнику» Ровшану Джаниеву (Ровшан Лянкоранский), который был убит в Турции. Считается, что одним из «заказчиков» расправы над ним был именно Гули. Место Ровшана занял его родственник Заур Ахмедов, однако его влияние в последнее время значительно ослабло.

В Санкт-Петербурге по обвинению в подготовке убийства был задержан родной брат Заура Эмин. А в Турции арестовали его другого родственника — родного брата Ровшана Джаниева. Его схватили в тот момент, когда с десятком вооруженных боевиков он планировал ворваться в коттедж Гули и убить хозяина.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, как в Украине теперь торгуют наркотиками.

