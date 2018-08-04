На известном украинском курорте ночью был масштабный пожар: в сети показали фото и видео

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Минувшей ночью в городе Коблево горели торговые павильоны, расположенные в непосредственной близости к популярной базе отдыха «Днестр». Об этом сообщила пресс-служба областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Пожар возник около полуночи, локализовать огонь удалось в 1.45, а ликвидировать — в 2.30. Ориентировочная площадь возгорания составила 400 кв.м.
«В связи с тем, что был затруднен подъезд к водоисточникам, спасатели двумя переносными мотопомпами осуществляли забор воды из бассейна базы отдыха „Днестр“. Всего в тушении привлекалось 5 единиц техники и 20 человек ГСЧС и местной пожарной охраны», — говорится в сообщении спасателей.
По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Причину возгорания устанавливают сотрудники полиции.
Напомним, накануне в Харькове почти сутки тушили масштабный пожар в здании XVIII века.
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