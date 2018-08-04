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ФСБшники ночью стояли в глухом селе: как украинца в России обвинили в контрабанде оружия
Двух водителей международного пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Винница — Москва Олега Чабана и Александра Мамчура — задержали в поселке Климово Брянской области еще 19 мая. Представители ФСБ обвинили их в контрабанде, хранении и перевозке оружия и взрывчатых устройств, которые были обнаружены в багаже пассажиров.
При этом в комментарии «ФАКТАМ» адвокат Чабана Юрий Билоус заверил, что перед этим автобус благополучно прошел украинско-российскую границу и никаких запрещенных предметов таможенники и пограничники в нем не обнаружили.
Однако на территории России в поселке Климово автобус сломался. Водители разобрались, что вышел из строя коленчатый вал. На ремонт нужно было много времени, поэтому срочно запросили прислать другой автобус. Он прибыл. В него пересадили пассажиров, а неисправный водители отогнали на ближайшую автостоянку, чтобы заняться ремонтом.
Напарник Чабана позвонил какому-то человеку, гражданину России. Тот приехал среди ночи, забрал пакет с надписью «Грунтовка», положил его в багажник своей легковушки и уехал. Но не далеко — на соседней улице Первомайской автомобиль этого россиянина остановили сотрудники ФСБ (откуда они взялись в глухом селе ночью?), проверили багажник. В пакете с надписью
«Грунтовка» оказалась взрывчатка. «Чекисты» тут же примчались к сломанному «Неоплану». На полке над одним из пассажирских сидений они и «нашли» сверток с двумя пистолетами заводского производства Glok-19.
«Напарник моего подзащитного и россиянин, приехавший за „Грунтовкой“, дали признательные показания, которые оформлены, как явка с повинной. Причем россиянина сразу же отпустили на подписку о невыезде», — рассказывает адвокат.
Олег Чабан утверждает, что ничего не знал о пакетах с оружием и взрывчаткой, и следствие не смогло доказать обратное. Также не были найдены его отпечатки ни на одном из пакетов.
И хотя двухмесячный срок содержания украинца под стражей уже истек, российский суд продлил его до 4 сентября.
«Возникает вопрос, признается ли в России принцип презумпции невиновности. Похоже, вина моего подзащитного для российского правосудия заключается лишь в том, что он гражданин Украины», — предполагает защитник.
В ФСБ тем временем заявляют, что ее сотрудники обнаружили в злополучном автобусе то ли три, то ли четыре пакета с оружием и взрывчаткой. В связи с этим нужно понимать, что в пути крышка багажного отделения «Неоплана» не была заперта из-за неисправности замка. Так что в багаж могли подбросить все что угодно во время остановок автобуса на бензозаправках, и в других местах. Представители Чабана пытались узнать у владельца автобуса, почему багажник не закрывался, но этот частный предприниматель на контакт не идет.
Подробности этой истории читайте в статье «ФАКТОВ» «Он не должен был ехать в тот злополучный рейс, — жена арестованного в России украинца Чабана» (фото)
Напомним, обвиненный в шпионаже в пользу Украины объявил в РФ голодовку.
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