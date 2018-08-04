В России устроили истерику из-за раскрытого Арестовичем плана Путина по Украине

Украина

Российские СМИ в субботу, 4 августа, синхронно подхватили интервью «ФАКТАМ» военного эксперта и блогера Алексея Арестовича, которое вышло еще в четверг. Арестович предупредил, что Кремль готовит для Украины страшный сценарий, отметив, что его финальной целью является взятие нашей страны под политический и экономический контроль.

По словам эксперта, РФ попытается любыми методами усадить удобного для Москвы кандидата в кресло президента Украины.

В российских СМИ, спустя два дня после публикации интервью, высказывание Арестовича подхватили с устрашающими заголовками. Украинцев якобы «пугают страшным планом Путина». При этом стоит отметить, что слова военного эксперта звучали скорее в качестве предупреждения.

Отдельные ресурсы пошли дальше и взяли комментарии в ответ на слова Арестовича. Так, одно из изданий, связалось с бывшим соратником Виктора Януковича — экс-нардепом Владимиром Олийныком, который после Революции Достоинства сбежал в Москву и скрывается там.

Главный пропагандистский ресурс Минобороны РФ — телеканал «Звезда» — тоже отличился, использовав откровенную манипуляцию в заголовке.

Напомним, Арестович в своем интервью «ФАКТАМ» предупредил, что с сентября Россия будет максимально дестабилизировать ситуацию в Украине. При этом, по словам блогера, практически все кандидаты в президенты являются пророссийскими, а для сохранения проевропейского вектора развития украинцам нужно поддержать действующего президента Петра Порошенко. Вместе с тем, Арестович подчеркнул, что не является «порохоботом» (так называют некоторых блогеров, публично поддерживающих президента), однако Украина попала в очень тяжелую ситуацию, и Россия будет этим пользоваться.

Отметим, о приближении опасного периода для Украины заявлял также замминистра Георгий Тука.