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Грибок и топлы клопов: украинский музыкант рассказал об ужасных условиях в греческой тюрьме
Осужденные в Греции по статье о нелегальной перевозке мигрантов украинцы, содержатся в местных тюрьмах в нечеловеческих условиях — вокруг растет грибок, а клопы и тараканы бегают по людям. Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал музыкант из Ивано-Франковска Петр Литвинчук, который был осужден на рекордные 192 года. Он сейчас находится в греческой тюрьме, но журналисту издания удалось выйти с ним на связь.
По словам Литвинчука, в настоящее время в камере их содержатся четверо (все осуждены по статье о перевозке мигрантов), хотя бывали периоды, когда в камере на четыре кровати содержали пятерых заключенных.
«Но в других греческих тюрьмах еще хуже. Наши ребята спят в камерах на полу», — рассказал Петр.
Кроме того, заключенные не имеют доступа к медицинским услугам — сам музыкант уже два месяца записывается на прием к стоматологу, но его очередь никак не подходит. Поэтому он постоянно испытывает зубную боль.
Что же касается помощи от украинских дипломатов, то, утверждает Литвинчук, визиты консула к соотечественникам были устроены для «галочки» и ни к каким результатам не привели.
А еще следствие делает вид, что не слышит имена работодателей, подрядивших наших соотественников для незаконной перевозки людей.
«Для них мы и есть организаторами нелегальной переправки мигрантов. И что интересно, граждан других стран за такое же преступление могут осудить всего на год за каждого нелегала», — подчеркивает музыкант.
Подробности читайте в интервью «ФАКТОВ» «В камере тараканы бегают прямо по людям — интервью осужденного в Греции украинского музыканта (фото, видео)«
Напомним, греческий суд вынес приговор украинским музыкантам 20 июля 2018 года.
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