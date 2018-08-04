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В день концерта скоропостижно скончался известный белорусский рок-музыкант (видео)

В субботу, 4 августа, в Беларуси скоропостижно скончался лидер рок-группы «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович. Ему было 46 лет.

Ударник группы Андрей Степанюк рассказал: «В среду у нас была репетиция. Саша отлично выглядел и хорошо себя чувствовал. А вчера его увезли в больницу…»

TUT. by сообщает, что причиной смерти стала недолеченная пневмония. Музыканта госпитализировали, но врачам не удалось его спасти.

4 августа «Нейро Дюбель» должны были выступать на фестивале «Рок за Бобров» под Минском.

Александр Кулинкович (Куллинкович — творческий псевдоним музыканта) создал свою группу в 1989 году. «Нейро Дюбель», по его словам, название, придуманное по аналогии со знаменитой британской панк-группой «Sex Pistols». Вместо пистолета здесь появился дюбель, а слово «нейро» намекало на лечение Александра в нейрохирургическом отделении.

Группа выпустила пять магнитоальбомов, записанных в домашних условиях, и 11 студийных альбомов. На песни «Нейро Дюбель» было снято более десятка видеоклипов.

Наиболее успешным считается альбом «Умные вещи», вышедший в 1995 году.