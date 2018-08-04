Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

В день концерта скоропостижно скончался известный белорусский рок-музыкант (видео)

17:50 4 августа 2018   193
Александр Куллинкович
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В субботу, 4 августа, в Беларуси скоропостижно скончался лидер рок-группы «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович. Ему было 46 лет.

Ударник группы Андрей Степанюк рассказал: «В среду у нас была репетиция. Саша отлично выглядел и хорошо себя чувствовал. А вчера его увезли в больницу…»

TUT. by сообщает, что причиной смерти стала недолеченная пневмония. Музыканта госпитализировали, но врачам не удалось его спасти.

4 августа «Нейро Дюбель» должны были выступать на фестивале «Рок за Бобров» под Минском.

Александр Кулинкович (Куллинкович — творческий псевдоним музыканта) создал свою группу в 1989 году. «Нейро Дюбель», по его словам, название, придуманное по аналогии со знаменитой британской панк-группой «Sex Pistols». Вместо пистолета здесь появился дюбель, а слово «нейро» намекало на лечение Александра в нейрохирургическом отделении.

Группа выпустила пять магнитоальбомов, записанных в домашних условиях, и 11 студийных альбомов. На песни «Нейро Дюбель» было снято более десятка видеоклипов.

Наиболее успешным считается альбом «Умные вещи», вышедший в 1995 году.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти популярной российской актрисы Людмилы Глуховой.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины