Ездили на Донбасс в 2014 году: названы имена итальянских вербовщиков в ряды боевиков "ДНР"-"ЛНР"

Украина

Итальянские СМИ выяснили, что следствие по делу об отправке «добровольцев» в террористические «ДНР» и «ЛНР» считает идеологами отправки итальянцев в Донбасс 25-летнего Орацио Ньерре и 26-летнего Луку Пинтауди, которые не были задержаны. Об этом сообщает Медуза.

Как пишет Il Fatto Quotidiano, Орацио Ньерре упоминался в итальянских СМИ как основатель (в возрасте 17 лет) организации «Миллениум», которую он называл коммунитаристской, то есть противостоящей политическому либерализму, выступающей против гегемонии североатлантических стран, за многополярный мир и «право народов на автономное историческое развитие».

Итальянский Vice писал о Ньерре в статье про «красно-коричневых», которые исповедуют идеологию, близкую к «евразийству» Александра Дугина, публикуют в Facebook изображения Путина с голым торсом верхом на медведе, называют глобализм главной проблемой современного мира и считают войны в Сирии и на Украине «антиимпериалистическими».

Ньерре участвовал в нескольких конференциях вместе с Дугиным, выступая в качестве эксперта в российских СМИ — в 2015 году РИА Новости публиковало его комментарии агентству «Спутник» (речь там шла об американской «колонизации» Европы и плюсах подхода России к борьбе с терроризмом), называя его «лидером Европейской национал-коммунитаристской партии».

Лука Пинтауди был лидером группы левых студентов в Католическом университете Милана. В 2015 году родители сообщили о его исчезновении — как выяснилось, он ездил в Турцию, где, по версии следствия, оказался из-за связей с Рабочей партией Курдистана. Из его телефонных разговоров с друзьями, записанных карабинерами, можно сделать вывод, что он принимал участие в боевых действиях или наблюдал за ними вблизи: «Там у тебя не может быть ничего. Есть только ты, форма, „Калашников“ и все».

Летом 2014 года, вскоре после начала войны на Украине, Ньерре и Пинтауди приехали в Донбасс и встретились с тогдашними лидерами самопровозглашенной ДНР Павлом Губаревым и Денисом Пушилиным. Как писал сам Губарев «ВКонтакте», там они договорились об отправке добровольцев в «личное распоряжение Игоря Ивановича Стрелкова».

Напомним, в среду, 1 августа, итальянские правоохранительные органы сообщили об арестах, проведенных карабинерами в Лигурии, Милане, Парме и Авеллино. За решеткой оказались шесть неонацистов, которых пророссийские наемники завербовали для отправки на Донбасс.

