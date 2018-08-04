Террористы обстреляли Марьинку, ранения получили двое полицейских

Украина

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе боевики устроили вооруженную провокацию в районе Марьинки — под огнем оказались полицейские полка особого назначения Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области. Двое правоохранителей, патрулировавших жилые кварталы населенного пункта, получили ранения. Об этом информирует пресс-центр Штаба ООС.

Всего с начала суток, с 7.00 до 18.00 российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Обстрелам подверглись укрепления Операции объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Чермалык, Гнутово, Водяное и Широкино.

Напомним, журналистам удалось идентифицировать личности итальянских вербовщиков боевиков «ДНР"-"ЛНР».