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Тюремщики Сенцова "исправились" и пустили к нему священника: стали известны подробности визита
Украинского политзаключенного Олега Сенцова в колонии города Лабытнанги посетил местный священник Богдан Василюк. Официальную информацию о посещении распространила пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Сообщается, что священник зашел в палату, где ныне находился ослабленный голодовкой Сенцов, во время обхода медицинской части «исправительного» учреждения ИК-8 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
«Священнослужитель поинтересовался состоянием его здоровья. Олег Сенцов ответил, что чувствует себя нормально и находится под присмотром медицинских работников. Жалоб на условия содержания у него нет», — говорится в сообщении.
Иерей предложил Сенцову побеседовать без присутствия посторонних или исповедоваться, однако украинец от предложения отказался, пояснив, что в помощи священнослужителя не нуждается.
Напомним, 31 июля тюремщики без объяснения причин отказали во встрече с Сенцовым епископу апостольской православной церкви отцу Григорию (Михнову-Вайтенко).
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