"Бои без правил" в Одессе: стали известны причины дикого избиения девочками их сверстницы (видео)

Украина

В сети продолжается обсуждение избиения девочки в Одессе, видео которого было опубликовано в сети 3 августа. Как оказалось, инцидент произошел еще 31 июля 2018 года, однако резонанс он получил только теперь — видео в течение 11 часов поделилось около 10 тысяч пользователей Facebook, и посмотрели около 120 тысяч.

Полиция уже открыла уголовное производство по ч.2 ст. 296 УК Украины («Хулиганство группы лиц»), а уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова решила взять расследование инцидента под свой контроль.

По ее информации в соцсети, личности девочек, участвовавших в избиении, установлены, а пострадавшая получает помощь, включая психологическую.

В комментариях к постам об избиении Интернет-пользователи призывают не выпускать инцидент из поля зрения и привлечь к ответственности как детей, так и их родителей. Всех поражает то, что избивавшие не только сняли свое преступление на видео, но и выложили его в сеть.

Кроме того, в комментариях пользователи информируют, что поводом для жестокой расправы стала… ревность. Избитая якобы начала встречаться с парнем, с которым ранее водила дружбу зачинщица избиения.

Напомним, ранее Украину потрясла серия жестокого избиения маленьких детей их родителями, которые закончились смертью детей.