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Убийцу российского полковника похоронили в Чечне как героя
В субботу, 4 августа, в Чечне простились с Юсупом Темерхановым (на фото в заголовке), осужденным за убийство бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. Как уже сообщали «ФАКТЫ», Темерханов скончался 3 августа в омской колонии, где он отбывал наказание — 15 лет лишения свободы. Администрация колонии объявила причиной смерти остановку сердца.
Похороны прошли по мусульманским обычаям в тот же день в Гелдагане, родовом селении Темерханова. А 4 августа туда со всей республики съехались тысячи людей. Побывал в Гелдагане и глава Чечни Рамзан Кадыров.
В своем Telegram-канале (напомним, в России Telegram официально запрещен) Кадыров написал: «Суд своим обвинительным приговором сделал Юсупа героем, отомстившим за поруганную честь и лишение свободы чеченской девочки — гражданки России Эльзы Кунгаевой. Таким он навсегда и останется в памяти народной, если даже со временем приговор будет признан ошибочным!»
Глава Чечни выразил соболезнования родственникам умершего и заявил, что власти Чечни будут добиваться справедливого отношения правоохранительных органов к жителям региона.
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“ — Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.”