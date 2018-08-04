Убийцу российского полковника похоронили в Чечне как героя

Мир

В субботу, 4 августа, в Чечне простились с Юсупом Темерхановым (на фото в заголовке), осужденным за убийство бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. Как уже сообщали «ФАКТЫ», Темерханов скончался 3 августа в омской колонии, где он отбывал наказание — 15 лет лишения свободы. Администрация колонии объявила причиной смерти остановку сердца.

Похороны прошли по мусульманским обычаям в тот же день в Гелдагане, родовом селении Темерханова. А 4 августа туда со всей республики съехались тысячи людей. Побывал в Гелдагане и глава Чечни Рамзан Кадыров.

В своем Telegram-канале (напомним, в России Telegram официально запрещен) Кадыров написал: «Суд своим обвинительным приговором сделал Юсупа героем, отомстившим за поруганную честь и лишение свободы чеченской девочки — гражданки России Эльзы Кунгаевой. Таким он навсегда и останется в памяти народной, если даже со временем приговор будет признан ошибочным!»

Глава Чечни выразил соболезнования родственникам умершего и заявил, что власти Чечни будут добиваться справедливого отношения правоохранительных органов к жителям региона.