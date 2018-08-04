Стивен Сигал принят на работу в МИД России

Мир

В субботу, 4 августа, российские СМИ сообщили о том, что голливудский актер Стивен Сигал, который с некоторых пор является гражданином России, плучил официальную работу в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Он назначен специальным представителем МИД РФ по вопросам гуманитарных связей между Россией и США.

Сообщается также, что глава ведомства Сергей Лавров подписал приказ о назначении Сигала на соответствующую должность 31 июля. Актер приступит к своим новым обязанностям 6 августа. Срок его полномочий завершится 5 августа 2020 года.

Напомним, в январе 2018 года Стивена Сигала обвинили в изнасиловании 18-летней девственницы. Российское гражданство американский актер, снимавшийся исключительно в боевиках, получил осенью 2016 года.

Актеру сейчас 66 лет. Он стал популярен в конце 80-х. В его биографии немало нестыковок и белых пятен. Сигал ранее утверждал, что какое-то время работал на американские спецслужбы. Он был четыре раза женат. У него семеро детей.