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Происшествия

Украинца серьезно ранило из-за взрыва портативного аккумулятора в кармане: в сети показали фото

20:49 4 августа 2018   178
Аккумуляторы 18650
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появились фото ужасной травмы, которую получил одессит после того, как у него в кармане взорвался «пальчиковый» аккумулятор 18 650.

«Только начала заживать левая рука, как для поперечной симметрии включилась правая нога. Ибо нечего таскать в кармане больше одной батареи», — прокомментировал он фото.

Пользователи подтвердили, что подобные устройства действительно могут быть опасны — у одного из них подобный аккумулятор от жары однажды рванул в автомобильном «бардачке», а другой, очевидно, на собственном опыте, посоветовал не носить батареи с магнитными ключами.

Напомним, в начале года в мире произошла целая серия инцидентов со смартфонами известного производителя, которые взрывались прямо в руках у пользователей.

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