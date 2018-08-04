Спасенные из тайской пещеры дети прошли обряд посвящения в монахи

Мир

Спасенные из затопленной пещеры Кхао Луанг в Таиланде члены детской футбольной команды прошли обряд посвящения в монахи. Это произошло после их девятидневного пребывания в буддистском храме, информирует АР.

Тренер команды после этих девяти дней решил продолжить служение пребывание в храме.

Напомним, в конце июня группа детей в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер оказались заблокированными в пещере, оставшись без еды и света. Все время пребывания в пещере их тренер учил детей медитировать. По его мнению, это и спасло их.

Юных футболистов освободили из пещеры 10 июля. В спасательной операции принял участие известный изобретатель Илон Маск.

Фото CNN

