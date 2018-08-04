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Спасенные из тайской пещеры дети прошли обряд посвящения в монахи
Спасенные из затопленной пещеры Кхао Луанг в Таиланде члены детской футбольной команды прошли обряд посвящения в монахи. Это произошло после их девятидневного пребывания в буддистском храме, информирует АР.
Тренер команды после этих девяти дней решил продолжить служение пребывание в храме.
Напомним, в конце июня группа детей в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер оказались заблокированными в пещере, оставшись без еды и света. Все время пребывания в пещере их тренер учил детей медитировать. По его мнению, это и спасло их.
Юных футболистов освободили из пещеры 10 июля. В спасательной операции принял участие известный изобретатель Илон Маск.
Фото CNN
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“ — Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!”