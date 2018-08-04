«Ворскла» одержала первую победу в сезоне (видео)

Спорт

Премьер-лига, 3 тур

3 августа (пятница)

«Динамо» — «Шахтер» — 1:0

Гол: Вербич (65).

4 августа (суббота)

«Ворскла» — ФК «Львов» — 1:0

Гол: Карека (83).

«Заря» — «Черноморец» — 1:1

Голы: Рафаэл Ратао (23) — Савченко (59).

В воскресенье, 5 августа, сыграют:

«Карпаты» — «Олимпик»

«Арсенал-Киев» — «Мариуполь»

«Десна» — «Александрия»

В субботу, 4 августа, двумя матчами продолжился третий тур чемпионата Украины. Следом за грандами отечественного футбола, которые выясняли отношения накануне на НСК «Олимпийский», в бой вступили представители Украины в Лиге Европы.

Первую победу в сезоне одержала полтавская «Ворскла». В номинально домашнем матче против ФК «Львов» (поединок проходил на «Арена Львов» в связи с реконструкцией стадиона «Ворскла» имени Алексея Бутовского в Полтаве перед стартом команды в групповом турнире Лиги Европы) подопечным Василия Сачко хватило одного забитого мяча, который записал на свой счет новичок команды бразилец Карека, проводивший первый матч за полтавчан. Правда, все могло закончиться для «Ворсклы» не настолько удачно, если бы в первом тайме Дуарте реализовал пенальти, но блестяще сыграл голкипер «зелено-белых» Шуст, парировавший удар.

А вот луганская «Заря», принимавшая «Черноморец» из Одессы, удержать минимальное преимущество не смогла. Выйдя вперед в середине тайма благодаря удачной игре бразильца Рафаэла Ратао, замкнувшего навес с углового, луганчане откровенно слабо провели второй тайм, результатом чего стал пропущенный со штрафного гол от Савченко.

Тур продолжится в воскресенье, 5 августа, еще тремя матчами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» обыграло «Шахтер» в центральном матче 3-го тура.