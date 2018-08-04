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Порошенко рассказал, какой фильм стоит посмотреть украинцам в День Независимости (видео)
Президент Петр Порошенко поблагодарил авторов драмы «Черкассы», показавших подвиг украинских военных моряков во время аннексии Крыма Россией в 2014 году. Опубликовав эпизод из фильма в Facebook, глава государства сообщил, что премьера фильма состоится в День Независимости, 24 августа.
Киноработу он назвал правдивой историей несокрушимости, мужества и борьбы.
«Спасибо за замечательную работу режиссеру Тимуру Ященко и всей команде, работавшей над картиной „Черкассы“. И самая главная благодарность — нашим военным морякам за их силу духа и несокрушимость! Фильм „Черкассы“ — важное кино, которое стоит увидеть», — написал Порошенко.
Фильм снят на основе реальных событий о тральщике «Черкассы», который единственным из 13 кораблей на озере Донузлав сумел удержать украинский флаг на своей мачте во время аннексии Крыма. Съемки проходили в Очакове, Одессе и на Черниговщине. Бюджет ленты составил около 40 млн гривен, из которых свыше 17 млн грн выделило государство.
Напомним, известный режиссер Сергей Лозница рассказал, в какие еще страны может прийти «русский мир»!.
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