Популярный курорт в Хорватии ввел ограничение на прием туристов

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Власти хорватского города Дубровник — популярного курорта на Адриатическом море — решили вводить ограничение на заход в порт круизных судов и туристов, которые прибывают на этих судах. Как сообщает Reuters, план «Уважай город» предусматривает ограничение круизных туристов 4 тысячами.

По словам представителя Ассоциации туризма Дубровника Сандры Милович, проект уже начал приносить плоды: отмечено как повышение качества приема туристов с круизных лайнеров, так и меньшее скопление народа на улицах города.

По ее словам, одновременно растет количество так называемых «стационарных» гостей — в туристическом сезоне 2018 года более 4,2 млн человек провели в Дубровнике хотя бы одну ночь, а это на 14% больше, чем в сезоне 2017 года. Из них с января по июнь почти 280 тыс. туристов прибыли в город на 188 круизных лайнерах (для сравнения: в 2017 году в порту высадились 749 тыс. человек).

Напомним, ранее в Украине разгорелся скандал вокруг отдыха в Хорватии детей из Донбасса.