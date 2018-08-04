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Легендарный голландский футболист возглавил сборную Камеруна

22:57 4 августа 2018   44
Легендарный голландский футболист возглавил сборную Камеруна
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Министерство спорта Камеруна объявило о том, что главным тренером национальной сборной по футболу вместо Ригобера Сонга стал бывший игрок «Аякса», «Милана» и «Реала», четырехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА голландец Кларенс Зеедорф. 42-летнему специалисту, для которого это будет первый опыт работы со сборной, будет помогать его соотечественник и партнер по национальной команде Голландии 1990−2000-х годов Патрик Клюйверт.

Примечательно, что к кандидатуре Зеедорфа представители футбольной федерации африканской страны обратились лишь после того, как отказались от варианта со Свеном-Йораном Эрикссоном, — уж слишком большими оказались финансовые запросы шведского специалиста, поработавшего за свою карьеру в ряде клубов Италии и Англии, а также с несколькими национальными командами.

Перед голландским тренерским дуэтом поставлена задача выиграть Кубок африканских наций, который в следующем году пройдет именно в Камеруне. Национальная сборная этой страны является действующим победителем турнира — в 2017 году «неудержимые львы» в пятый раз в истории стали сильнейшей командой Африки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборную Испании по футболу возглавит экс-наставник «Барселоны».

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