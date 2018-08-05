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"Олег, живи!": москвичи провели флешмоб в поддержку украинского политзаключенного (видео)
В Москве провели флешмоб в поддержку украинского политзаключенного — режиссера Олега Сенцова. Все прошло в форме возложения цветов к памятнику Грибоедову на Чистопрудном бульваре, сообщает Радио Свобода.
Такой формат акции выбрал ее организатор — режиссер Алексей Медведев, который в своем блоге попросил участников не разговаривать с ним, опасаясь, что это может быть расценено как нарушение правил одиночного пикета.
Тем не менее некоторые москвичи решили расширить формат перфоманса и оставляли цветы в бутылках с надписью «Олег, живи!».
Задержаний участников флешмоба не произошло. Одновременно с этим в других частях бульвара проходили и другие одиночные пикеты в поддержку Сенцова.
Напомним, Сенцов отказался исповедываться «штатному» священнику колонии в Лабытнанги.
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