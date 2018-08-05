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ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.5 августа 2018
ЯПОНСКИЙ САД
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2012
Скульптор: Javier Molina
Размер: 29×37 cm
Впервые настоящий японский сад камней мне посчастливилось увидеть в японском же городе Киото. Тогда я еще не знал о том, что сад, расположенный в храме Реандзи (Храм Покоящегося Дракона), является самым известных из всех подобных сооружений в мире, к тому же, и самым красивым. Через много лет, побывав в садах камней, созданных в Испании и Австрии, Аргентине и Бельгии, Австралии и даже в родной Киевской области (один, кстати, из лучших в мире), я понял, насколько же уникальным и по-настоящему правильным является тот, киотский, построенный еще в 1450-м году и ставший со временем пристанищем буддийских монахов.
Вы спросите: а что же такое правильный японский сад камней? И я вам коротко расскажу об этом. Правильный — это когда вся территория сада засыпана белым песком или гравием. Когда на маленьких островках из зеленого мха расположены 15 больших камней, разбитые на 5 групп. Когда все камни как бы дополняют друг друга и органично вписываются в ландшафт.
Как правило, в саду камней не используется дерево, так как суть этого сада сводится в первую очередь к осмыслению смерти, а дерево является символом жизни. Все основное пространство сада камней, засыпанное мелким гравием или песком, периодически обрабатывают граблями, вычерчивая линии, символизирующие водную гладь. Ну, и самая главная загадка настоящего японского сада камней заключается в том, что, с какой бы точки вы не посмотрели на его общее пространство, никогда одним взглядом вам не удастся увидеть все находящиеся перед вами камни. Никогда! Например, из 15 камней сада в храме Реандзи вы всегда видите только 14 камней…
Такие сады принято порой называть философскими. Это потому, что, созданные для созерцания, они позволяют оказавшемуся в уединении человеку, постигая их тайный смысл, отстраниться на время от мирской суеты и задуматься над осмыслением бытия. Одни люди, посетившие японский сад, говорят о том, что его простота и минимализм порождают ощущение гармонии. Другие настаивают на том, что именно там им открывается понимание невозможности постижения Бога и смысла жизни… Правы, наверное, и те, и другие. Просто каждый по-своему.
Эту фарфоровую композицию я привез в Киев из Испании. Хотя мог бы, наверное, найти ее в любой другой стране мира. Ведь, пожалуй, нет на земле места, где люди не задумывались бы над смыслом жизни и смерти.
Сегодняшним именинникам желаю добра и счастья. Как всегда, искренне ваш.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было? ”