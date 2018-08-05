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Приехала консервная банка: в сети рассказали о новой афере в BlaBlaCar
Пользователей популярного сервиса поиска попутчиков для автомобильных поездок BlaBlaCar уличили в новом виде мошенничества — вместо комфортабельного авто любителю автопутешествий достается… забитая донельзя маршрутка. Об этом в сети написал киевский журналист Александр Литвин.
На сервисе он нашел попутчицу Алину, согласившуюся довезти его до места назначения, хоть и попросившую сверх тарифа 20 гривен.
Когда же мужчина явился к озвученному ему месту, где должны были ждать авто все пассажиры (первоначально их было заявлено четверо), он увидел там несколько десятков человек.
А затем на место приехала модернизированная маршрутка, а вместо Алины — водитель Гриша.
«Не знаю, кто придумал ее (маршрутку. Ред.) так переделать, но явно этот человек очень любит деньги и ненавидит людей. В машине как минимум 5 дополнительных сидений. Чтобы залезть вовнутрь, тот, кто ближе к двери, должен либо выйти, либо согнуться в позе йога в чемодане. Вентиляция, место для ног, исправные спинки сидений — это излишиства», — описал прелести транспорта автор.
К тому же у Гриши ожидаемо не оказалось ни лицензии, ни страховки, ни даже аптечки.
В комментариях к записи журналиста пользователи написали, что с ними подобное также случалось, а в одном из случаев в маршрутке «еще и товар везли».
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, как туристов «разводят» на украинских курортах.
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“ Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!! ”