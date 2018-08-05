Пьяный российский капитан посадил сухогруз на мель

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ЧП случилось 3 августа у берегов Швеции, сообщили российские СМИ.

Гражданина России, капитана 130-метрового корабля BBC Lagos, посадившего его на мель недалеко от города Хельсингборг на западном побережье Швеции, задержали за управление судном в нетрезвом виде.

Об этом проинформировал пресс-секретарь Южного региона полиции Фредрик Братт: «Содержание алкоголя в крови капитана — 2,5 промилле (для этого нужно выпить 200 миллилитров водки или 5−6 бутылок пива. — Авт.). Это очень большой показатель, который означает, что нарушителю может грозить наказание в виде тюремного заключения». Судебное слушание по этому делу должно состояться не позднее 7 августа.

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BBC Lagos вез пять тысяч тонн пшеницы. Сухогруз, зарегистрированный на карибских островах Антигуа и Барбуда, согласно информации береговой охраны, направлялся из Литвы в Испанию.

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