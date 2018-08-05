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Кругом фашисты: российский певец взбудоражил сеть высказываниями о Крыме и Украине (видео)
Украинский интернет взорвало телевизионное интервью одиозного российского музыканта Гарика Сукачева, в котором он оправдывает аннексию Крыма Россией, повторяя избитые клише Кремля о «наколотых американцами» булочках на Евромайдане. Его перепостил известный блогер Александр Тверской.
По словам Сукачева, россияне «воевали за Крым» 300 лет, а в Украине бесчинствуют фашисты.
И хотя музыкант выражает надежду на то, что третий срок Владимира Путина на президентском посту будет последним, он поддерживает усилия «хозяина Кремля», создающего «оружие, которое позволит россиянам еще 30 лет жить в безопасности».
В комментариях к ролику пользователи заметили сходство Сукачева с булгаковским Шариковым, а также сравнивают его со знакомой продавщицей.
«Рассуждает точно как одна моя знакомая продавщица из торгового центра, 65-летняя пенсионерка, Нина Сергеевна, помню была такая))))) слова похожи и даже инотонации про НАТУ и биндеровцев», — написала Елена Цзян.
Напомним, российский политик рассказал, почему Путину выгодно, чтобы в Украине ничего не изменилось.
Фото скриншот YouTube
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