Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Кругом фашисты: российский певец взбудоражил сеть высказываниями о Крыме и Украине (видео)

8:30 5 августа 2018   519
Гарик Сукачев на сцене
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский интернет взорвало телевизионное интервью одиозного российского музыканта Гарика Сукачева, в котором он оправдывает аннексию Крыма Россией, повторяя избитые клише Кремля о «наколотых американцами» булочках на Евромайдане. Его перепостил известный блогер Александр Тверской.

По словам Сукачева, россияне «воевали за Крым» 300 лет, а в Украине бесчинствуют фашисты.

И хотя музыкант выражает надежду на то, что третий срок Владимира Путина на президентском посту будет последним, он поддерживает усилия «хозяина Кремля», создающего «оружие, которое позволит россиянам еще 30 лет жить в безопасности».

В комментариях к ролику пользователи заметили сходство Сукачева с булгаковским Шариковым, а также сравнивают его со знакомой продавщицей.

«Рассуждает точно как одна моя знакомая продавщица из торгового центра, 65-летняя пенсионерка, Нина Сергеевна, помню была такая))))) слова похожи и даже инотонации про НАТУ и биндеровцев», — написала Елена Цзян.

Напомним, российский политик рассказал, почему Путину выгодно, чтобы в Украине ничего не изменилось.

Фото скриншот YouTube

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины