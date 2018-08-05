"Водяра свое делает": в соцсетях обсуждают свежее фото Януковича

Украина

Снимок беглого президента опубликовал его адвокат в Facebook.

Адвокат сбежавшего в феврале 2014 года бывшего президента Украины Януковича Виктор Овсянников подписал совместное фото так: «Провел конфиденциальную встречу с клиентом. Обговорили сложившуюся ситуацию в Оболонском суде».

Снимок постаревшего и обрюзгшего «дважды легитимного» вызвал ажиотаж в сети. И хотя адвокат заверял, что «человек не пьет», комментаторы в выражениях не стеснялись: «Витек, ты постарел немного», «Отлохотронили тебя, Витя, по полной», «Харе бухать, «батя», «Уже обрили?», «Нехай повертається. Ми вже зачекалися цієї гарячої зустрічі», «Водяра свое делает», «Постійно вживає оковиту», «По пенькам незабывай скакать».

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Как известно, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, после бегства из Украины Янукович живет в России. Он крайне редко появляется на публике. В последний раз Януковича видели на футбольном матче Россия — Испания на Чемпионате мира в Москве.