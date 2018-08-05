Знаменитый немецкий спортсмен арестован за вторжение к кинозвезде (фото)

Спорт

В субботу, 4 августа, полиция испанского острова Мальорка арестовала знаменитого немецкого велогонщика Яна Ульриха. Спортсмен вторгся на участок своего соседа — не менее известного актера и режиссера Тиля Швайгера.

Швайгер сам вызвал полицию. Актер позже заявил, что не стал бы этого делать, однако Ульрих вел себя вызывающе и угрожал гостям Тиля. В полиции подтвердили, что Ян размахивал черенком от метлы и оказал сопротивление.

«Я себе не так представлял свой отпуск», — прокомментировал инцидент Швайгер. Актер рассказал, что Ульрих поселился рядом с ним два года назад. Тиль сначала очень обрадовался. Во-первых, актер считал себя почитателем Яна. Во-вторых, ему казалось, что будет здорово жить по соседству с соотечественником. «Но теперь, после того, что произошло, я при всех сказал Яну, что больше не считаю его своим другом», — заявил Швайгер.

Тиль Швайгер — самый востребованный немецкий актер на сегодняшний день

По словам актера, бывший велогонщик за два года очень изменился. «Не знаю, что он употребляет, но я посоветовал Яну пройти курс лечения от зависимости, какой бы она ни была», — подчеркнул Швайгер.

Ян Ульрих родился 12 декабря 1973 году в Ростоке (бывшая ГДР). Первых успехов он добился, переехав в Гамбург. В 1993 году Ульрих победил в шоссейной гонке на чемпионате мира среди юниоров. Однако спортивный мир он удивил, когда вслед за датчанином Бьярне Риисом занял в 1996 году второе место в гонке «Тур де Франс». А в 1997 году выиграл эту гонку, став единственным в истории представителем Германии, которому это удалось. В 1998 году снова занял второе место.

Спустя год карьера спортсмена оказалась под угрозой. Ульрих получил серьезную травму и отказался от участия в «Тур де Франс». Но благодаря медикам, жесткому графику тренировок и огромной силе воли, Ян вернулся и уже осенью 1999 года выиграл испанскую велогонку и стал чемпионом мира в гонке на время.

В 2000 году Ульрих впервые стал олимпийским чемпионом — в Сиднее он выиграл шоссейную гонку. К сожалению, новая травма не позволила Яну принять участие в состоявшемся в том же году чемпионате мира. Однако, несмотря на это он стал первым немецким спортсменом, возглавившим официальный рейтинг лучших велогонщиков мира. В 2001 году Ульрих подтвердил свой рейтинг, выиграв чемпионат мира по шоссейным велогонкам в Португалии и вновь заняв второе место в гонке «Тур де Франс».

Невзирая на успех и популярность, Ян Ульрих оставался скромным и даже стеснительным спортсменом со свойственными любому человеку сильными и слабыми сторонами. До недавнего времени его главной слабостью считалась любовь к сладостям. Ульриху приходилось бороться с лишним весом.

Однако в июле 2002 года спортивная карьера Ульриха вновь оказалась под угрозой. Полгода он мучился с травмой колена, а в июне допинг-проба, взятая у велогонщика показала наличие в его крови запрещенного амфетамина. Последствия не заставили себя ждать. Ульрих был дисквалифицирован на шесть месяцев. Фирма Adidas расторгла персональный спонсорский контракт с ним. Выплаты по контракту прекратила и команда Telekom, за которую выступал Ян.

Ян Ульрих сильно изменился за последние два года

В июле 2006 года разгорелся еще один допинг-скандал, связанный с велогонщиком. За день до начала «Тур де Франс» стало известно, что два спортсмена Ян Ульрих и Оскар Севилья не выйдут на старт. На пресс-конференции их товарищи по команде T-Mobile сообщили, что имеются «веские доказательства» контактов спортсменов с испанским врачом Эуфемиано Фуэнтесом, в клинике которого полиция ранее обнаружила запрещенные препараты. После этого скандала Ульрих завершил карьеру.

Тилю Швайгеру 54 года. Он по праву считается самым востребованным немецким актером на протяжении уже почти 20 лет. Самой известной его работой в кино пока остается главная роль в культовом фильме «Достучаться до небес». Швайгер снялся в нескольких голливудских картинах — «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни», «Король Артур», «Гонщик», «Бесславные ублюдки».