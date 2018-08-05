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Жестокое избиение девочки в Одессе: полиция выступила с резким заявлением по поводу самосуда над извергами

В сети появились персональные данные некоторых участников конфликта между подростками, в котором группа девочек избила сверстницу и сняла все на видео.

Возмущенные одесситы призывают к мести в отношении обидчиков девочки. Это крайне насторожило правоохранителей, они призвали не устраивать самосуд над несовершеннолетними.

«Хочу обратить внимание взрослых и СМИ — не распространяйте персональные данные несовершеннолетних с призывами к мести и насилия, — обратился к одесситам советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк. — Вы же ничем не отличаетесь от стаи тех подростков, действия которых вы так решительно осуждаете. Какое-то средневековье и дикость, опомнитесь! Все фигуранты позорных действий понесут ответственность перед законом, уверяю».

Уверять, гарантировать, обещать — это, конечно, здорово. Да вот только не появись в сети резонансное видео, полиция вообще бы не начала производство. Хотя в официальном сообщении полицейского главка черным по белому указано: «28 июля в ходе мониторинга сети Интернет правоохранители обнаружили видео, на котором группа несовершеннолетних девушек издевается над знакомой девушкой. Сведения о событии сразу же полицейские внесли в журнал единого учета и начали проверку. Было установлено, что событие имело место 27 июля текущего года на территории Малиновского района Одессы. Более того, полицейские установили место, где происходило правонарушения и всех фигурантов правонарушения».

Волонтеры, обнародовавшие 3 августа жутий ролик, утверждают, что событие (избиение) имело место 31 июля, а информационная реакция полиции последовала лишь 4 августа. Что же касается ответственности виновных, то родителей всех правонарушительниц уже наказали штрафом в 51 гривен — в соответствии со ст. 184 Кодекса об административных правонарушениях («Невыполнение родителями, лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей»).

Напомним, дело о жестоком избиения несовершеннолетней в Одессе взяла на свой контроль омбудсмен Людмила Денисова.