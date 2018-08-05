В Миргороде открыли памятную доску убитому год назад депутату (фото)

Украина

4 августа жители Миргорода Полтавской области и гости этого курортного города почтили память депутата-«свободовца» Олега Супруненко, который умер 7 августа прошлого года в результате зверского избиения. За жизнь 29-летнего депутата 26 суток боролись медики, но, увы, они оказались бессильны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по подозрению в убийстве задержали местного депутата от Радикальной партии Хачатура Хачатряна.

«Олег — простой работяга на заводе — хотел жить в справедливом обществе, поэтому боролся за него, как мог, — рассказывал изданию участник АТО, депутат Полтавского городского совета от партии „Свобода“ Юлиан Матвийчук. — Включившись в политическую деятельность, стал председателем Миргородского городского центра „Свободы“ и возглавил фракцию партии в городском совете. Таким образом, имел возможность влиять на некоторые процессы государственного регулирования на местном уровне. В частности, выступал против „карманного“ распределения бюджетных средств, а именно, против щедрого государственного финансирования из года в год общественной спортивной организации „Оберег“, члены которой принимали активное участие в Антимайдане. Такие заявления, естественно, не нравились многим у власти, привыкшим получать „откаты“. А особенно депутату горсовета от Радикальной партии, руководителю „Оберега“, тренеру по пауэрлифтингу Миргородской детско-юношеской спортивной школы 43-летнему Хачатуру Хачатряну. Он затаил обиду на Олега, особенно после того, как „свободовец“ публично заявил об угрозах в свой адрес с его стороны. И 12 июля в час ночи, когда наш побратим возвращался домой со второй смены, Хачатрян вместе со своими подельниками жестоко избили Олега, оставив умирать на обочине дороги».

Вскоре правоохранители задержали трех соучастников преступления (одному удалось скрыться), суд над ними длится уже почти год, однако приговор пока не вынесен.

«Парадокс этой трагической истории состоит в том, что один депутат убил другого только потому, что их политические и жизненные убеждения в чем-то расходились, — говорит вдова погибшего, член партии „Свобода“ Аника Лисовец-Супруненко. — Только вдумайтесь: городские власти тратили немалые бюджетные средства на содержание общественной организации под названием „Оберег“, во главе которой стоял Хачатрян. Эта организация должна была оберегать народ от воров и бандитов, но сама стала воплощением зла».

Аника много сделала для сохранения памяти о муже. В городском доме культуры она представила выставку семейных реликвий и воспоминаний о нем.

В этот день на Миргородской школе № 1 имени Панаса Мирного, которую закончил Олег Супруненко, состоялось открытие мемориальной доски в его честь. Флаг, прикрывавший памятный знак, снял двухлетний сын погибшего Мирослав, которого подняла Аника. А «свободовцы» прошлись по центральной улице города-курорта.

Фото автора