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"Театрал" Путин снова посетил Крым и раскритиковал Украину (фото)
Президент РФ Владимир Путин вновь посетил аннексированный им Крым, чтобы посетить открытие «международного» музыкального фестиваля в Севастополе «Опера в Херсонесе».
В пресс-службе российского лидера отметили, что в концерте приняли участие «звезды мирового балета», которые исполнили партии из спектаклей «Корсар», «Жизель», «Лебединое озеро» и «Дон Кихот».
«По окончании концерта Путин кратко пообщался с артистами», — информирует Кремль, публикуя соответствующие фото.
И если балет вызвал благосклонность Путина, то продемонстрированные ему фото земель у Севастополя, где планируется создание заповедника «Херсонес Таврический», вызвали негативную реакцию. Правда, представители правительства РФ тут же обвинили во всем Украину, которая «не только в культуру несколько десятков лет не вкладывала средства».
Фестиваль в Севастополе пройдет 10−12 августа.
Напомним, накануне на Путина стал официально работать американский актер Стивен Сигал.
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