"Театрал" Путин снова посетил Крым и раскритиковал Украину (фото)

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Президент РФ Владимир Путин вновь посетил аннексированный им Крым, чтобы посетить открытие «международного» музыкального фестиваля в Севастополе «Опера в Херсонесе».

В пресс-службе российского лидера отметили, что в концерте приняли участие «звезды мирового балета», которые исполнили партии из спектаклей «Корсар», «Жизель», «Лебединое озеро» и «Дон Кихот».

«По окончании концерта Путин кратко пообщался с артистами», — информирует Кремль, публикуя соответствующие фото.

И если балет вызвал благосклонность Путина, то продемонстрированные ему фото земель у Севастополя, где планируется создание заповедника «Херсонес Таврический», вызвали негативную реакцию. Правда, представители правительства РФ тут же обвинили во всем Украину, которая «не только в культуру несколько десятков лет не вкладывала средства».

Фестиваль в Севастополе пройдет 10−12 августа.

Напомним, накануне на Путина стал официально работать американский актер Стивен Сигал.