Альварес нокаутировал Ковалева: полное видео боя

Спорт

В субботу, 4 августа, в Атлантик Сити (штат Нью-Джерси, США) на арене «Hard Rock Hotel» прошел бой за чемпионский пояс WBO в полутяжелом весе между россиянином Сергеем Ковалевым (32 победы, 28 из них — нокаутом, 2 поражения, 1 ничья) и Элейдером Альваресом из Колумбии (23 победы, 11 из них — нокаутом).

На протяжении шести раундов действующий чемпион, которым являлся Ковалев, контролировал ход боя и лидировал по записям всех трех судей. Но седьмой раунд и ошибка россиянина, результатом которой стал пропущенный удар и нокдаун, перевернули все с ног на голову. Альварес воспользовался минутной слабостью соперника и, отправив Ковалева еще дважды на пол ринга, заставил тем самым рефери остановить бой за 16 секунд до окончания раунда.

Поражение настолько расстроило 35-летнего Ковалева, что он написал на своей странице в Instagram: «Пора вешать перчатки на гвоздь». А вот Альварес заявил, что готов к тому, чтобы выйти на объединение чемпионских поясов, назвав наиболее вероятным для себя соперником другого россиянина Дмитрия Бивола, который в этот же день в бою за звание чемпиона мира по версии WBA победил по очкам Исаака Чилембу из Южной Африки.

Полное видео боя Ковалев — Альварес можно посмотреть здесь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стала известна дата чемпионского боя непобедимого украинского боксера.