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- 12:04 «Реал» – «Ювентус» – 3:1: видеообзор матча Международного кубка чемпионов
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«Реал» – «Ювентус» – 3:1: видеообзор матча Международного кубка чемпионов
В рамках Международного Кубка чемпионов мадридский «Реал» на стадионе «ФедЭкс Филд», что в Лэндовере (штат Мэриленд, США), в присутствии 71 597 зрителей одержал волевую победу над итальянским «Ювентусом» — 3:1.
Туринцы, продолжающие выступать на турнире без своего звездного новичка Криштиану Роналду, вышли вперед уже в дебюте встречи после самострела в исполнении защитника «Реала» Дани Карвахаля. Но еще до перерыва валлиец Гарет Бэйл прекрасным ударом из-за пределов штрафной сравнял счет, а после перерыва дубль записал на свой счет Маркос Асенсио, принеся тем самым «сливочным» первую победу под руководством Хулена Лопетеги.
Отмечу, что на 64-й минуте на замену вышел украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин, и вновь, как и в предыдущем поединке с «Манчестер Юнайтед», сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Добавлю, что для «Ювентуса» это был завершающий поединок в рамках Международного кубка чемпионов. Что касается «Реала», то у мадридцев впереди еще матч с итальянской «Ромой», который пройдет 7 августа в американском Ист-Ратерфорде.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что главный тренер «Реала» удалил все свои страницы в социальных сетях.
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