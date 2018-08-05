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Происшествия

Уложили лицом в землю: полиция сорвала "сходку" криминальных авторитетов (фото)

12:16 5 августа 2018   400
Задержание
Инф. «ФАКТОВ»

В Кировоградской области полиция задержала участников воровской сходки, основной темой которой было назначение «смотрящего» за городом Светловодск. Как сообщил в соцсети первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, сходку «благословил» известный «вор в законе» по кличке «Хохол».

«Уважаемому», только назначенному смотрящему за Светловодском, и его «друзям» в количестве более 30 лиц… пришлось лечь (лицом) в землю", — написал полицейский.

В комментариях к опубликованным фото пользователи пишут «Красиво уложены — сразу видно, что работали профи».

Напомним, ранее из Украины выслали в Азербайджан представителя известного вора в законе «Гули».

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