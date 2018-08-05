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Уложили лицом в землю: полиция сорвала "сходку" криминальных авторитетов (фото)
В Кировоградской области полиция задержала участников воровской сходки, основной темой которой было назначение «смотрящего» за городом Светловодск. Как сообщил в соцсети первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, сходку «благословил» известный «вор в законе» по кличке «Хохол».
«Уважаемому», только назначенному смотрящему за Светловодском, и его «друзям» в количестве более 30 лиц… пришлось лечь (лицом) в землю", — написал полицейский.
В комментариях к опубликованным фото пользователи пишут «Красиво уложены — сразу видно, что работали профи».
Напомним, ранее из Украины выслали в Азербайджан представителя известного вора в законе «Гули».
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“ Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли. ”