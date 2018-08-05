Украина

Бои без правил: почему в Украине подростки издеваются над сверстниками и их за это не наказывают

В Украине не утихает скандал с «боями без правил» в Одессе, где группа девочек-подростков жестоко избила свою сверстницу, снимая процесс на видео. Инцидент произошел на жилмассиве Черемушки между зданием школы и заброшенным детским садом. На видео видно, как подростки наносят своей жертве удары по телу и по голове, унижают ее, оскорбляют и таскают за волосы. Возбужденная публика (такие же подростки, снимавшие все это на видео) поддерживает нападающих и даже подсказывает им, как лучше ударить.

Инцидент произошел еще 31 июля, но узнали о нем только 4 августа — когда в сети появилось видео. Как выяснили «ФАКТЫ», видеоролик выставили в соцсеть сами подростки. Один из школьников показал видео родителям, а те уже отправили ролик волонтерам. Мама пострадавшей девочки об избиении своего ребенка даже не знала.

- Мама узнала о случившемся от нас, — рассказала «ФАКТАМ» волонтер Катерина Гринкевич-Раскидная, которая вместе с другими участниками группы «Лучшие люди Одессы» искала пострадавшую и ее обидчиков. — Дочка ей ничего не сказала. Мама сначала твердо намеревалась идти в полицию, но потом почему-то передумала. Сказала, что заявление писать не будет и перестала отвечать на наши звонки. Потом заявление все же написала, но на связь по-прежнему не выходит.

Подростков, которые ее избили, пострадавшая девочка знает — это дети из разных школ, но живут все в одном районе. Причиной конфликта стал парень, который раньше якобы встречался с одной из нападавших, но потом стал встречаться с пострадавшей девочкой. Его бывшая решила отомстить сопернице и, собрав целую компанию, организовала избиение: со «зрителями» и съемкой на видео. Инициатора побоища уже, кстати, нашли в соцсети. Последняя ее запись такая: «Я заберу у вас все, чем вы дорожите, если тронете то, что принадлежит мне». На своей странице в соцсети она раньше уже выкладывала видео с избиениями сверстников. Вечером 4 августа она удалила свою страницу.

Стоп-кадр с видео, которое одесские подростки сами выложили в соцсети

По словам Катерины Гринкевич, волонтерам уже удалось установить личности всех участников инцидента. Подросткам 13−14 лет. Кто-то учится в школе, а кто-то, закончив в этом году 9 класс, поступил в колледжи и техникумы. Пострадавшая еще учится в школе.

- Мы даже нашли маму одной из обидчиц, — рассказала «ФАКТАМ» Катерина Гринкевич. — Она вела себя агрессивно. На вопрос о том, что там (на месте избиения) делал ее ребенок, заявила: «Мой ребенок пошел туда пос… ать». И плюнула в нашу сторону. В этой истории поражает все — и реакция родителей этих подростков, и реакция окружающих, которые видели избиение. На видео с места событий видно, как уже когда избитая пострадавшая лежала на земле, из-за угла вышел какой-то мужчина. Увидев избитую девочку, он… переступил через нее и пошел дальше.

В полиции открыли уголовное производство по статье «Хулиганство, совершаемое группой лиц». Но осложняет ситуацию то, что и все участницы побоища — несовершеннолетние. Пока в полиции провели с их родителями разъяснительные беседы и оштрафовали. Уголовную ответственность по статье «Хулиганство» могут понести только те подростки, которым уже исполнилось 14 лет. Но это если виновницам объявят о подозрении и дело дойдет до суда.

Пока что несмотря на то, что подобные случаи уже происходили и о них говорила вся Украина, судебных приговоров по таким делам не было.

«ФАКТЫ» вспомнили самые громкие случаи подросткового буллинга за последний год.

Самый яркий пример — избиение 14-летней Полины Малоштан в Чернигове. В апреле 2017 года Полину и ее подружку жестоко избила компания сверстниц. Под аплодисменты, маты и подстрекающие возгласы сверстников три девушки повалили Полину и ее подружку на землю, вырывали им волосы и неистово били ногами по голове. Подростки снимали процесс на видео. Полина Малоштан попала в больницу с сотрясением мозга, многочисленными ушибами, разбитым глазом и поврежденной челюстью. Когда об этом случае узнала вся страна, виновницы случившегося (одной из них тогда было 15 лет, второй 16, а третьей — 19) не стали ничего отрицать. Даже выкладывали в сеть видеоролики, на которых давали понять, что гордятся своими действиями: «Конечно, мы быдло. Не пишите х… ю, а то мы такие грозные, что и вас побьем».

Избиение Полины Малоштан в Чернигове. Агрессивные подростки и здесь снимали процесс на видео

Позже «ФАКТАМ» удалось найти подростков, которые пострадали от той же компании. Все происходило так, как и в случае с Полиной: одни били, а другие снимали процесс на видео. 16-летний парень, который раньше тоже состоял в этой компании, рассказал: видеоролики снимают не просто так. Потом их выкладывают в закрытые группы в запрещенной в Украине соцсети «ВКонтакте» и получают за это бонусы.

- «ВКонтакте» есть много закрытых групп, где публикуют подобные видео, — рассказал «ФАКТАМ» 16-летний Вадим. — Такие группы называются «Забивы», «Рубка» и так далее. Участники публикуют там видеоролики и ждут, кто наберет больше лайков. Все видео похожи: на жертву нападают два-три человека, а рядом стоит «группа поддержки». Жертву обязательно бьют ногами. Те, чьи видеоролики становятся самыми популярными, получают призы — майки, кепки и прочую ерунду. Но есть закрытые сайты, на которых все гораздо серьезнее — там такие видео продают за большие деньги.

Понесли ли наказание черниговские подростки, о которых в апреле 2017-го говорила вся страна? «ФАКТЫ» выяснили, что нет. Судебный процесс тянется уже почти год, но приговора до сих пор нет. Обидчицы Полины Малоштан на свободе. А Полине угрожают.

- Суд тянется уже много месяцев, заседания постоянно переносят, — рассказала «ФАКТАМ» мама Полины Валентина Малоштан. — Следующее перенесли аж на 24 октября. Подростки, которые избили мою дочь, ходят довольные и счастливые, улыбаются… А Полина до сих пор боится одна выходить из дома. После того избиения у нее сильно упало зрение. Окулист говорит, что лечение пока не дает результатов. На днях ей заказали очки.

По словам Валентины, им по-прежнему угрожают неизвестные. Присылают сообщения с требованием замолчать. А Полина часто видит своих обидчиц возле дома.

- Два месяца назад дочь рассказала, что эти девочки поджидали ее возле дома, — рассказала Валентина Малоштан. — Увидев ее, пошли следом. Полина убежала. Прошло уже полтора года, но никто до сих пор не наказан. И я все меньше верю в то, что когда-то это случится.

Так и не понесли наказания ученики киевского лицея № 21, которые сломали своему однокласснику позвоночник. Максим Черников три месяца не вставал, полгода не мог сидеть и даже повернуть голову и по сей день проходит реабилитацию. В декабре 2017 года 13-летнего Максима избили двое одноклассников. Агрессивные подростки, по словам Максима, находили себе жертв, которым устраивали травлю: придумывали оскорбительные клички, били, бросали в этого человека ручки и карандаши. Максиму однажды попали карандашом в глаз. Но директор лицея, по словам мамы Максима, на инцидент не отреагировала. Обидчики Максима еще больше утвердились в собственной безнаказанности и по дороге из школы попытались толкнуть Максима под машину. А потом на школьной перемене избили так, что сломали ему позвоночник.

Максим Черников до сих пор проходит реабилитацию

Полиция открыла уголовное производство, но как такового наказания никто не понес, поскольку обидчикам Максима Черникова на тот момент еще не исполнилось 14 лет. Как и в одесском, и в черниговском случаях, одноклассники Максима снимали избиение своих жертв на видео, которое потом выкладывали в соцсети.

Также было и в Иванкове Киевской области, где в апреле 2017 года трое подростков 13, 14 и 16 лет выманили из дома 10-летнего инвалида, жестоко били, пытали, бросали в холодную воду, заставляли есть фекалии и насиловали палкой. Процесс снимали на камеры мобильных телефонов. На двумя мучителями сейчас идет суд, а третий избежал уголовной ответственности, поскольку ему всего 13 лет.

Исключением пока стал лишь случай в Килие Одесской области, где подобное дело таки дошло до судебного приговора. В 2012 году суд вынес приговор трем школьницам, которые в течение нескольких часов жестоко избивали свою одноклассницу. Сам инцидент произошел еще в 2008 году прямо под стенами школы. Нанесенные пострадавшей девочке травмы квалифицировали как тяжкие телесные повреждения, потому что у нее в результате перенесенной травмы развилось психическое заболевание. Активное расследование этого дела началось после публикации «ФАКТОВ». Школьницы получили реальный срок: каждой дали пять лет и шесть месяцев лишения свободы.

Зачем подростки снимают издевательства над сверстниками на видео и как бороться с буллингом, «ФАКТАМ» рассказала кандидат психологических наук медицинский психолог эксперт по психологической кибербезопасности Наталия Бугаева.

- Как правило, видеоролики с актами насилия агрессоры выкладывают в социальных сетях или закрытых группах, где проходят своеобразные состязания: чей ролик наберет наибольшее количество лайков, — рассказала «ФАКТАМ» Наталия Бугаева. — Иногда победители могут получать своеобразные призы. Бывает, что видеоролики с издевательствами жертвам насилия предлагают выкупить, шантажируя их тем, что в случае отсутствия оплаты видео выложат в интернет.

Буллеры — это люди, которые презирают слабых, игнорируют социальные нормы и правила, они вспыльчивы, поднимают свой авторитет за счет унижения других, более слабых. Для них акты травли — это способ развлечения. Буллинг нельзя сравнивать с обычным конфликтом, потому что он имеет длительный характер, жертва подвергается регулярным психологическим и физическим издевательствам.

По словам Наталии Бугаевой, на роль жертвы подростки чаще всего выбирают беззащитного ребенка — физически более слабого или младшего по возрасту:

- Поводом для травли могут стать полнота, худоба, заикание, акцент, манера поведения, успехи или неуспеваемость в школе, неопрятность, бедная одежда или отсутствие достатка и современных атрибутов — мобильного телефона, планшета, карманных денег… Иногда для того, чтобы из ребенка сделать жертву, буллеры с помощью клеветы и насмешек изолируют его от тех, кто был настроен к нему дружелюбно.

В случае выявления факта буллинга по отношению к ребенку родителям следует немедленно обратиться в администрацию школы и к школьному психологу, говорит Наталия Бугаева. А обнаружив на теле ребенка следы физического насилия, нужно обратиться в правоохранительные органы.

- Взрослые сразу должны вступиться за своего ребенка, — говорит Наталия Бугаева. — Если после акта насилия этого не произошло, агрессоры продолжат издевательства. Именно беззащитность жертвы является одним из главных факторов травли. Ни в коем случае не нужно пытаться самостоятельно расправиться с обидчиком. Лучше встретиться всем сторонам (родителям агрессоров и ребенка, который подвергся травле, педагогам и самим детям). Когда же поговорить с родителями агрессоров не удается, необходимо привлечь педагогов и администрацию учебного заведения, а если и это не помогает, обращайтесь в правоохранительные органы. Обязательно обратитесь к психологу за консультацией и при необходимости подключите других специалистов.

Наталия Бугаева приводит печальную статистику:

- По данным Всемирной организации здравоохранения, по уровню проявления агрессии среди подростков Украина занимает четвертое место в Европе, седьмое в мире по преследованиям и девятое по числу жертв буллинга. Причастны к буллингу в той или иной степени 80 процентов украинских школьников, а травле и издевательствам подвергается каждый четвертый ребенок. В 2016 году ЮНИСЕФ было опрошено 100 тысяч подростков из 18 стран. 60 процентов из них ответили, что стали жертвами буллинга. Исследования, проведенные ЮНИСЕФ, свидетельствуют, что в Украине с буллингом сталкивались 67 процентов детей в возрасте от 11 до 17 лет. При этом 48 процентов жертв о насилии и травле никому не рассказывали. Достаточно показателен опрос, проведенный Славянской гимназией Киева, когда 42 процента учащихся признались, что подвергались буллингу. Опрос педагогов показал, что 89 процентов ничего о фактах буллинга в гимназии, где они работают, не слышали, а 87 процентов опрошенных родителей были уверены, что с их детьми ничего подобного никогда не происходило.

Эти данные заставляют серьезно задуматься о том, что необходимо решать проблему насилия на государственном уровне. Нужна специальная долговременная программа по противодействию буллингу в школах и других учебных заведениях. Например, в Южной Корее вопрос насилия в школах решается на законодательном уровне и даже действует Институт профилактики школьного насилия при Университете Ихва. В этом году Министерство образования и науки инициировало проект «Безопасная школа», который рассчитан на год. Предполагается, что он охватит все регионы Украины, и это позитивный шаг. Безусловно, без активной деятельности в этом направлении проблему буллинга в учебных заведениях Украины решить невозможно.

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