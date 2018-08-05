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Пожары на курорте Коблево: новые подробности
В Коблево, расположенном на границе Одесской и Николаевской областей, произошел очередной, второй за последние три дня — пожар. Как под заказ: опять на «дежурных» 400 «квадратах».
В ночь на 4 августа с трудом удалось «отвести» огонь от двух баз отдыха и ресторана «Адмирал». Произошло это исключительно благодаря усилиям сотрудников местного отеля, бросившихся самостоятельно бороться с бушующим пламенем.
По словам очевидцев, огонь достигал в высоту более 10 метров, уничтожил почти 500 кв. м киосков.
«Во время предыдущего пожара, 2 августа, тушили торговый ряд на набережной и сорвали отдых на море сотням людей, которые были на пляже, — констатируют курортники. — На сей раз „подогрели“ летний воздух тем, кто пришел на концерт Алены Винницкой. Она выступала в ночном клубе, рядом с павильонами и, естественно, концерт был сорван…».
«Звонки о пожаре торговых рядов в Коблевской курортной зоне массово начали поступать на спецлинию «101» между 00.17 и 00.30, — сообщили в Николаевском региональном главке ГСЧС. — Поскольку пожар заметили не вовремя, и сообщение поступило через некоторое время после его возникновения, огонь успел распространиться на значительную площадь. Как выяснилось, горели торговые павильоны рядом с базой отдыха «Днестр».
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Более двух часов понадобилось прибывшим на место подразделениям спасателей, чтобы ликвидировать пожар, распространившийся на площадь 400 квадратных метров. Как отмечают спасатели, в связи с тем, что подъезд к источникам воды был затруднен, спасатели осуществляли ее забор из бассейна базы отдыха «Днестр», с помощью двух переносных мотопомп.
Также воду подвозил 10-тонной автоцистерной МАЗ местный частный предприниматель.
К счастью, обошлось без человеческих жертв. Причину возгорания устанавливают сотрудники полиции.
«ФАКТЫ» ранее сообщали о том, что на известном украинском курорте ночью 4 августа возник был масштабный пожар.
Фото ГСЧС
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