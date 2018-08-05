Украина

На Херсонщине провели фестиваль арбузов и уточнили сроки отправки урожая в Киев (видео)

В Херсонской области готовят к отправке в Киев первую в 2018 году баржу с арбузами. Об этом сообщил городской голова Голой Пристани, где 4 августа стартовал традиционный для региона ХV Всеукраинский фестиваль «Украинский арбуз — сладкое чудо», на котором определяются самые большие арбуз, дыню и тыкву, выращенные в регионе.

«Баржу с арбузами планируют отправить от нас на Киев где-то 8 августа», — заявил Бабич.

Ранее первую в 2018 году баржу с херсонским арбузами планировали отправить в Киев еще 1 августа, однако сроки подкорректировали начавшиеся дожди.

В 2018 году участие в фестивале принимают более 30 фермерских хозяйств-участников. Кроме того, свои экспозиции представляют Институт бахчеводства и Херсонский государственный аграрный университет.

На фестиваль приехали и гости из Израиля, которые занимаются в своей стране выращиванием бахчевой продукции, и представители местного самоуправления из Николаевской и Полтавской областей.

Рекордсменом на ярмарке-фестивале стал арбуз весом 25 килограммов.

Напомним, «ФАКТЫ» рассказывали, как будут транспортировать арбузы по Днепру.