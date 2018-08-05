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"Высшая ценность": Порошенко рассказал о соревнованиях по спортивной рыбалке для ветеранов и членов их семей (фото)
Президент Украины Петр Порошенко поддержал организацию спортивных мероприятий для участников боевых действий на Донбассе и членов их семей. Соответствующую запись глава государства оставил в соцсети, комментируя соревнования по спортивной рыбалке, которое состоялось под Киевом 4 августа.
Он назвал большой победой военных, вернувшихся к мирной жизни, овладение ими новых профессий, организацию собственного дела или профессиональное занятие спортом. Однако еще большей победой для них является сохранение семьи, — отметил президент.
По мнению Порошенко, такой семейный спорт является эффективным способом реабилитации, позволяющим ветерану пройти психологические границы и стены в общении, с которыми не просто адаптироваться к мирной жизни.
«Рад, что пообщались и ощутили поддержку друг друга и своих близких. Горжусь вами, парни. Уверен, все у нас будет хорошо!», — написал Порошенко.
Напомним, ранее президент рассказал украинцам, что для него настоящие семейные ценности,
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“ — Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...”