Офицер ВСУ разоблачил ложь боевиков о потерях на Донбассе

Украина

Сепаратистские СМИ опубликовали список погибших во время «хлебного перемирия» боевиков.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан, который пишет в Facebook под ником Штирлиц, объяснил, что террористы нагло лгут, приводя статистику потерь. Он изучил список погибших боевиков «ЛНР» и «ДНР» и обнаружил, что они «немного приврали», «добавив Д. Сысоева, который пьяный подорвался на гранате, погибшего пьяным в ДТП террориста „Рыжего“, самоликвидированного в результате осложнений пневмонии Бецияна, а также уехавшего в Россию боевика Сидарушкина».

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При этом офицер заметил, что «представителей федерации (имеется в виду Российской Федерации. — Авт.), а особенно кадровых военнослужащих, которые были ликвидированы воинами Объединенных сил, в списке нет».

Ранее «ФАКТЫ» писали, как боевики «ДНР» «повысили качество перевозок».