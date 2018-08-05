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В Швейцарии самолет врезался в гору: появились фото с места авиакатастрофы

В Швейцарии в субботу, 4 августа, разбился легкомоторный самолет. Винтажный Ju-52 потерпел крушение после того, как врезался в склон горы Пиц Сегнас на высоте 2 540 метров.

Сколько точно человек пребывали в самолете в момент крушения, пока неизвестно. Теоретически на борту воздушного судна могли находиться до 20 человек — два пилота, стюардесса и 17 пассажиров, сообщает Swissinfo.

Разбившееся воздушное судно было выпущено в 1939 году. Самолет принадлежал компании из Дюбендорфа, которая специализируется на экскурсионных полетах. Предполагался полет из Локарно через Альпы на военный аэродром города Дюбендорф.

В районе авиакатастрофы объявлена поисковая операция. Воздушное пространство над местом крушения закрыто. К поискам обломков привлечены пять спасательных вертолетов.

Винтажные самолеты серии JU-52 в Швейцарии больше известны под народным названием «Тетушка Ю» и резервируются для проведения обзорных экскурсий по Альпам. Самолеты выпускались в период между 1932 и 1952 годами.

Напомним, ранее в Мексике сразу после взлета разбился пассажирский самолет.

Фото avherald.com, swissinfo. ch