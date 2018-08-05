«Славия» – «Динамо»: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 7 августа, киевское «Динамо» стартует в еврокубковом сезоне. В столице Чехии подопечные Александра Хацкевича сыграют первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с пражской «Славией» (начало матча — в 20.30).

«ФАКТЫ» проведут онлайн трансляцию поединка с пражского стадиона «Эден», за которой вы сможете следить в этой новости.

Старт сезона

И подопечные Йиндржиха Трпишовски, и команда Александра Хацкевича удачно начали сезон, обыграв всех своих соперников. «Славия» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Чехии, одолев на старте «Сигму» (3:0), «Карвину» (4:0) и «Опаву» (3:1). Что же касается «Динамо», то «бело-синие» сначала завоевали Суперкубок Украины, обыграв в Одессе «Шахтер» (1:0), а затем отпраздновали успех в трех встречах премьер-лиги — с «Ворсклой» (1:0), ФК «Львов» (1:0) и «Шахтером» (1:0).

День в истории

Киевское «Динамо» в своей 53-летней истории выступлений в еврокубках трижды проводило матчи 7 августа, каждый раз улучшая свой результат на поле соперника. В 1996 году украинская команда уступила в Вене австрийскому «Рапиду» — 0:2, в 2002-м сыграла в Ереване вничью с армянским «Пюником» — 2:2, и в 2012-м вырвала в Роттердаме победу у голландского «Фейеноорда» — 1:0.

Двадцать лет спустя

Динамовцы гостили у чешских клубов (в том числе и во времена Чехословакии) шесть раз, и при этом лишь раз смогли увезти победу. Ровно 20 лет назад, в августе 1998 года, команда Валерия Лобановского отпраздновала в Праге исторический успех. Проиграв «Спарте» дома (0:1), «бело-синие» на 89-й минуте ответной встречи сравняли счет по сумме двух поединков (после удара Андрея Шевченко мяч в свои ворота отправил защитник чехов Петр Габриэл) и отпраздновали успех в драматичной серии послематчевих пенальти — 3:1.

Кстати, в том поединке в чешской столице принимал участие нынешний тренер киевлян Олег Лужный, отметивший 5 августа 50-летний юбилей. А вот наставник «Динамо» Александр Хацкевич тогда не сумел помочь своей команде в Праге, поскольку был удален с поля в первой игре в Киеве.

Напомню, что, пройдя «Спарту», команда Валерия Лобановского провела затем один из лучших еврокубковых сезонов в своей истории, дойдя до полуфинала Лиги чемпионов.

Украинский след

Еще совсем недавно цвета «Славии», которой, кстати, нашлось место в Книге рекордов Гиннесса (клуб не меняет дизайн игровой формы с 1896 года!), защищали два украинских футболиста — Руслан Ротань и Эдуард Соболь. Как известно, опытный полузащитник со временем перебрался в киевское «Динамо», а защитник сборной Украины по истечении срока аренды вернулся в донецкий «Шахтер», которому принадлежат права на игрока.

Главный стадион Чехии

Поединок «Славия» — «Динамо» состоится на самом вместительном стадионе Чехии «Эден-Арене», способной принять на своих трибунах 20 800 болельщиков (последнюю домашнюю игру пражан против «Опавы» посетили 13 100 любителей футбола).

Стадион, открытый в 2008 году, принимал в 2013-м поединок за Суперкубок Европы, в котором «Бавария» в серии послематчевых пенальти взяла верх над «Челси».

Арбитр

Встречу вице-чемпионов Чехии и Украины УЕФА доверил судить бригаде арбитров из Англии во главе с 39-летним Крэйгом Поусоном. В прежние годы этот служитель Фемиды лишь раз пересекался с нашими командами на взрослом уровне, когда в октябре 2017-го в албанском Шкодере зафиксировал победу сборной Украины в отборочном поединке ЧМ-2018 над соперниками из Косово — 2:0.

Наиболее важные дуэли в своей судейской карьере этот арбитр ФИФА с 2015 года провел на родине: в 2016-м он работал на игре за Суперкубок Англии «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» (2:1), а в 2017-м — на финале Кубка английской лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити» (0:3).

Билеты

Официальный сайт «Славии» сообщает, что все билеты на предстоящий матч стоимостью от 210 до 650 чешских крон (от 250 до 800 гривен) уже проданы.

Болельщикам киевского клуба на стадионе «Эден-Арена» выделены секторы № 119, № 120, № 121. Цена билета — 15 долларов.

Кстати, в разгаре реализация билетов на ответную встречу «Динамо» и «Славии», которая состоится 14 августа на столичном «Олимпийском» (начало — в 19.30). Стоимость заветных пропусков на поединок — 50, 100, 170, 230, 270, 300, 450 и 500 гривен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в матче премьер-лиги обыграло на «Олимпийском» «Шахтер».