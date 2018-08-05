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Жара идет на спад: синоптики уточнили прогнозы
Европа продолжает оставаться в зоне действия антициклона, но в ряд регионов с 6 августа придет атмосферный фронт. Благодаря ему жара частично спадет, воздух станет свежее. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
В западных и северных областях 6 августа ожидаются кратковременные дожди и грозы, дневные температуры снизятся до +24…29 градусов. На остальной территории сохранится жаркая погода, +27…33 градуса.
Что касается долгосрочных прогнозов, в течение недели будет преобладать жаркая погода. По прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, с 11 августа в Украину придут дожди, которые принесут небольшое похолодание.
Начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык согласен, что к концу первой декады августа возможно похолодание на несколько градусов. Тем не менее, резких перепадов температур синоптики не ожидают.
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