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Общество

Жара идет на спад: синоптики уточнили прогнозы

15:47 5 августа 2018   426
лето
Инф. «ФАКТОВ»

Европа продолжает оставаться в зоне действия антициклона, но в ряд регионов с 6 августа придет атмосферный фронт. Благодаря ему жара частично спадет, воздух станет свежее. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В западных и северных областях 6 августа ожидаются кратковременные дожди и грозы, дневные температуры снизятся до +24…29 градусов. На остальной территории сохранится жаркая погода, +27…33 градуса.

Что касается долгосрочных прогнозов, в течение недели будет преобладать жаркая погода. По прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, с 11 августа в Украину придут дожди, которые принесут небольшое похолодание.

Начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык согласен, что к концу первой декады августа возможно похолодание на несколько градусов. Тем не менее, резких перепадов температур синоптики не ожидают.

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