Жара идет на спад: синоптики уточнили прогнозы

Общество

Европа продолжает оставаться в зоне действия антициклона, но в ряд регионов с 6 августа придет атмосферный фронт. Благодаря ему жара частично спадет, воздух станет свежее. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В западных и северных областях 6 августа ожидаются кратковременные дожди и грозы, дневные температуры снизятся до +24…29 градусов. На остальной территории сохранится жаркая погода, +27…33 градуса.

Что касается долгосрочных прогнозов, в течение недели будет преобладать жаркая погода. По прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, с 11 августа в Украину придут дожди, которые принесут небольшое похолодание.

Начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык согласен, что к концу первой декады августа возможно похолодание на несколько градусов. Тем не менее, резких перепадов температур синоптики не ожидают.