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В метро Киева экстренно закрыли две станции
В Киевском метрополитене случился технический сбой на «синей» линии. Поезда не следуют через станции «Тараса Шевченко» и «Почайна» (бывшая «Петровка»).
Как сообщили в метрополитене, движение поездов организовано от станции «Теремки» до «Контрактовой площади» и от станции «Оболонь» до «Героев Днепра».
Администрация столичной подземки не уточнила подробности о техническом сбое, но пообещала оперативно проинформировать о возобновлении движения в обычном режиме.
Напомним, ранее в столичном метро произошел сбой в движении: на станции «Левобережная» пассажиры не могли попасть в вагон с первого раза и им приходилось пропускать несколько поездов. Составы двигались очень медленно, вдвое медленнее обычного, с частыми остановками. На платформах скопились толпы пассажиров.
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