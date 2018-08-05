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В метро Киева экстренно закрыли две станции

16:45 5 августа 2018   291
метро
Инф. «ФАКТОВ»

В Киевском метрополитене случился технический сбой на «синей» линии. Поезда не следуют через станции «Тараса Шевченко» и «Почайна» (бывшая «Петровка»).

Как сообщили в метрополитене, движение поездов организовано от станции «Теремки» до «Контрактовой площади» и от станции «Оболонь» до «Героев Днепра».

Администрация столичной подземки не уточнила подробности о техническом сбое, но пообещала оперативно проинформировать о возобновлении движения в обычном режиме.

Напомним, ранее в столичном метро произошел сбой в движении: на станции «Левобережная» пассажиры не могли попасть в вагон с первого раза и им приходилось пропускать несколько поездов. Составы двигались очень медленно, вдвое медленнее обычного, с частыми остановками. На платформах скопились толпы пассажиров.

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