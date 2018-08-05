«Славия» – «Динамо»: прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 7 августа, киевское «Динамо» на 20-тысячном стадионе «Эден-Арена» в Праге проведет первый поединок еврокубкового сезона против вице-чемпиона Чехии «Славии» (начало — в 20.30). Отмечу, что в прежние годы соперники друг с другом на официальном уровне не пересекались.

Отечественные и международные букмекерские конторы в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов отдают небольшое предпочтение команде из столицы Чехии, выставив следующие коэффициенты на предстоящую игру.

«Париматч»: «Славия» — 2,55; ничья — 3,15; «Динамо» — 2,55.

1XBet: «Славия» — 2,62; ничья — 3,13; «Динамо» — 3,12.

Bet365: «Славия» — 2,45; ничья — 3,10; «Динамо» — 3,00.

«Фаворит спорт»: «Славия» — 2,56; ничья — 3,15; «Динамо» — 2,91.

William Hill: «Славия» — 2,50; ничья — 3,20; «Динамо» — 2,90.

При этом фаворитом пары по сумме двух встреч букмекеры видят киевских динамовцев. На проход подопечных Хацкевича можно поставить с коэффициентом 1,50, тогда как на то, что в раунд плей-офф пробьются чехи, — 2,59.

Напомню, что ответный матч соперников состоится 14 августа на киевском НСК «Олимпийский» (начало — в 19.30).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн трансляцию встречи «Славия» — «Динамо».

Фото ФК «Динамо» (Киев)