Наука и технологии

Европейские ученые вывели формулу идеального отпуска. Научно подтвержден интуитивно осознаваемый факт, что длительные каникулы менее полезны, чем несколько кратковременных отпусков. Кроме того, установлено, что идеальный отпуск должен длиться не меньше восьми дней.

Исследования проводились в Университете Неймегена (Нидерланды). В эксперименте участвовали 54 мужчины и женщины работоспособного возраста (средний возраст — 42,5 года) с постоянным местом работы. Участники исследования должны были отчитаться о своем физическом и эмоциональном состоянии во время отпуска и в первые пять дней после него. Необходимо было оценить такие параметры, как самочувствие, настроение, напряженность, утомляемость, удовлетворенность, бодрость. Об этом сообщает издание Country Living.

Отпуск у участников эксперимента длился от 15 до 34 дней. Как оказалось, вне зависимости от суммарного количества выходных все показатели физического здоровья и хорошего душевного состояния постепенно росли и достигали максимума к восьмому дню отпуска. В течение недели после возвращения на работу оценки самочувствия и душевного подъема возвращались к базовому уровню.

По мнению авторов исследования, им удалось экспериментально подтвердить, что длительность отпуска может быть не самым важным фактором для физического и эмоционального восстановления. Короткие, но частые каникулы полезнее, чем один длительный отпуск.

Напомним, в число самых популярных у украинских туристов мест проведения отпуска входят Турция, Египет и Болгария.