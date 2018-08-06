Где смотреть онлайн «Славия» — «Динамо»: расписание трансляций

Спорт

Во вторник, 7 августа, киевское «Динамо» дебютирует в нынешней еврокубковой кампании. Первым соперником подопечных Александра Хацкевича станет вице-чемпион Чехии — пражская «Славия».

В истории выступлений в еврокубках команды между собой не встречались. Единственный очный поединок «Динамо» и «Славия» провели между собой на зимних сборах в 2016 году, когда обе команды готовились к возобновлению сезона в испанской Марбелье. 5 февраля пражане на Муниципальном стадионе города на берегу Средиземного моря обыграли «бело-синих» со счетом 2:1. У «Славии» отличились Яромир Змргал и босниец Мурис Мешанович, которые до сих пор защищают цвета «армейцев», а вот автора гола у киевлян — португальца Мигела Велозу — уже в составе нет.

Примечательно, что и «Славия», и «Динамо» подходят к предстоящему поединку непобежденными в нынешнем сезоне. Обе команды выиграли все матчи со старта сезона: пражане обыграли в чемпионате Чехии «Сигму» (3:0), «Карвину» (4:0) и «Опаву» (3:1), в то время как динамовцы к трем выигрышам в национальном первенстве (над «Ворсклой» — 1:0, ФК «Львов» — 1:0 и «Шахтером» — 1:0) добавили еще победу в Суперкубке Украины над «Шахтером» (1:0).

В прямой трансляции матч на территории Украины покажет телеканал «2+2», начало вещания — в 20:25. На чешскую аудиторию поединок будет транслировать группа телеканалов «O2 TV» — Sport и Fotbal. Также за онлайн трансляцией можно будет следить на сайте «ФАКТОВ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали свои прогнозы на матч Лиги чемпионов «Славия» — «Динамо».