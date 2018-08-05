«Манчестер Сити» без Зинченко завоевал первый в сезоне трофей (видео)

Спорт

В воскресенье, 5 августа, на знаменитом стадионе «Уэмбли» в Лондоне был сыгран матч за Суперкубок Англии по футболу. Чемпион страны «Манчестер Сити», в заявке которого на поединок не оказалось полузащитника сборной Украины Александра Зинченко, обыграл «Челси» — 2:0.

Тренерский дебют у «руля» «аристократов» итальянцу Маурисио Сарри испортил 30-летний аргентинский форвард «Сити» Серхио Агуэро (на фото), отличившийся точными ударами на 13-й и 58-й минутах. При этом бывший зять Диего Марадоны стал первым в истории футболистом, забившим за «Манчестер Сити» 200 мячей.

Кстати, для команды Хосепа Гвардиолы эта победа в турнире стала пятой в истории и первой за последние шесть лет. По числу трофеев «Сити» обошел «Челси» (четыре победы в Суперкубке). Больше триумфов остается у «Тоттенхэма» (семь), «Эвертона» (девять), «Ливерпуля» и «Арсенала» (по 15), а также «Манчестер Юнайтед» (21).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион Англии выпустил новую форму с украинской символикой.