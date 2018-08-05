- 20:30 I don't understand you: юный украинский шахматист ярко потроллил соперника из России
- 20:15 «Манчестер Сити» без Зинченко завоевал первый в сезоне трофей
- 20:01 Украинцы завоевали два «золота» на чемпионате Европы по водным видам спорта
- 19:39 На Донбассе в пьяной драке убили украинского военного
- 18:52 Самолет вел себя странно: раскрыты подробности авиакатастрофы в Альпах
- 18:48 Мощное землетрясение повергло в шок тысячи туристов на островах Ломбок и Бали
- 17:50 В метро Киева уточнили причину закрытия станций
- 17:35 Ученые вывели формулу идеального отпуска
- 17:23 «Славия» – «Динамо»: прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов
- 16:28 На популярном курорте в Таиланде опрокинулся автобус с туристами
«Манчестер Сити» без Зинченко завоевал первый в сезоне трофей (видео)
В воскресенье, 5 августа, на знаменитом стадионе «Уэмбли» в Лондоне был сыгран матч за Суперкубок Англии по футболу. Чемпион страны «Манчестер Сити», в заявке которого на поединок не оказалось полузащитника сборной Украины Александра Зинченко, обыграл «Челси» — 2:0.
Тренерский дебют у «руля» «аристократов» итальянцу Маурисио Сарри испортил 30-летний аргентинский форвард «Сити» Серхио Агуэро (на фото), отличившийся точными ударами на 13-й и 58-й минутах. При этом бывший зять Диего Марадоны стал первым в истории футболистом, забившим за «Манчестер Сити» 200 мячей.
Кстати, для команды Хосепа Гвардиолы эта победа в турнире стала пятой в истории и первой за последние шесть лет. По числу трофеев «Сити» обошел «Челси» (четыре победы в Суперкубке). Больше триумфов остается у «Тоттенхэма» (семь), «Эвертона» (девять), «Ливерпуля» и «Арсенала» (по 15), а также «Манчестер Юнайтед» (21).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион Англии выпустил новую форму с украинской символикой.
влажность:
давление:
ветер:
“ Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою... ”