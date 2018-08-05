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I don't understand you: юный украинский шахматист ярко потроллил соперника из России

20:30 5 августа 2018   73
шахматист
Инф. «ФАКТОВ»

Курьезный инцидент между украинским и российским шахматистами случился на молодежном первенстве Европы по блицу и рапиду. 11-летний шахматист из Львова Роман Ковальский перед тем, как выиграть партию у россиянина, ярко потроллил соперника.

Турнир проходил в г. Орадя (Румыния). Об инциденте рассказала мама украинского шахматиста Анна Ковальская в Facebook. На вопрос российского шахматиста о рейтинге Роман ответил: «I don't understand you». Увидев недоумение представителя РФ, сидевший рядом шахматист из Молдовы объяснил, что украинец не говорит по-русски. Шокированный россиянин не мог в это поверить: «Как не понимает? Он же из Украины».

На публикацию отреагировали почти 16 тыс. пользователей и подавляющее большинство из них одобрили поступок украинца. В комментариях к посту пользователи отмечали, что в данном случае это был не троллинг, а просто адекватное поведение.

Напомним, ранее русский язык потерял статус регионального в еще одной области Украины.

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