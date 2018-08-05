- 20:30 I don't understand you: юный украинский шахматист ярко потроллил соперника из России
- 20:15 «Манчестер Сити» без Зинченко завоевал первый в сезоне трофей
- 20:01 Украинцы завоевали два «золота» на чемпионате Европы по водным видам спорта
- 19:39 На Донбассе в пьяной драке убили украинского военного
- 18:52 Самолет вел себя странно: раскрыты подробности авиакатастрофы в Альпах
- 18:48 Мощное землетрясение повергло в шок тысячи туристов на островах Ломбок и Бали
- 17:50 В метро Киева уточнили причину закрытия станций
- 17:35 Ученые вывели формулу идеального отпуска
- 17:23 «Славия» – «Динамо»: прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов
- 16:28 На популярном курорте в Таиланде опрокинулся автобус с туристами
I don't understand you: юный украинский шахматист ярко потроллил соперника из России
Курьезный инцидент между украинским и российским шахматистами случился на молодежном первенстве Европы по блицу и рапиду. 11-летний шахматист из Львова Роман Ковальский перед тем, как выиграть партию у россиянина, ярко потроллил соперника.
Турнир проходил в г. Орадя (Румыния). Об инциденте рассказала мама украинского шахматиста Анна Ковальская в Facebook. На вопрос российского шахматиста о рейтинге Роман ответил: «I don't understand you». Увидев недоумение представителя РФ, сидевший рядом шахматист из Молдовы объяснил, что украинец не говорит по-русски. Шокированный россиянин не мог в это поверить: «Как не понимает? Он же из Украины».
На публикацию отреагировали почти 16 тыс. пользователей и подавляющее большинство из них одобрили поступок украинца. В комментариях к посту пользователи отмечали, что в данном случае это был не троллинг, а просто адекватное поведение.
Напомним, ранее русский язык потерял статус регионального в еще одной области Украины.
влажность:
давление:
ветер:
“ Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер! ”