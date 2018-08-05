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Москва потеряла важные документы убитых в Африке российских журналистов

20:59 5 августа 2018   298
джемаль группа
Инф. «ФАКТОВ»

5 августа в Москву из Африки были доставлены тела троих российских журналистов, убитых при загадочных обстоятельствах в Центральноафриканской Республике. При экспатриации был потерян важнейший документ — свидетельство о смерти журналиста Орхана Джемаля. Без этого документа родственники Джемаля не смогут организовать похороны.

Комментируя новости о пропаже документов, российский МИД переложил вину на авиаперевозчика. Перевозку осуществляла французская авиакомпания Air France.

Как сообщает BBC, тела были переправлены в Москву, поскольку Россия настаивала на проведении судебно-медицинской экспертизы. На телах убитых журналистов, как утверждает российский МИД, были найдены только следы от пуль, следов пыток или избиения обнаружено не было.

Напомним, российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко убили в ЦАР 30 июля. Машину журналистов остановили на дороге вооруженные лица. Местный водитель выжил и дает показания по поводу инцидента. Именно водитель сообщил важные сведения, что жертвы и их убийцы понимали язык друг друга.

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