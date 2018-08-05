В Балтийском море не советуют купаться: названа причина

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В Балтийском море массово распространились токсичные сине-зеленые водоросли. В Польше, Литве и Швеции жителям рекомендуется не купаться в тех местах, где замечено «цветение» воды. В Польше были закрыты восемь пляжей на морском побережье и около двух десятков пляжей в Гданьском заливе.

Как сообщает Delfi, распространению сине-зеленых водорослей или цианобактерий способствовала необычайно жаркая безветренная погода в июле. Усугубила «цветение» воды питательная среда — поступающие в море вместе со сточными водами нитраты и фосфор.

Проблему сине-зеленых водорослей активно изучают ученые из Финляндии, поскольку цианобактерии уже замечены в Финском заливе. В нынешнем году «цветение» воды считается наиболее активным за последние два десятилетия.

Токсины, выделяемые цианобактериями, губительны для морской экосистемы. При массовом распространении сине-зеленых водорослей в водоемах гибнет рыба, мидии, другие типовые обитатели. Балтийское море ученые считают крайне уязвимой экосистемой, поскольку у него очень снижена способность к самоочищению.