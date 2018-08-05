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Сугробы посреди лета: под Львовом погода преподнесла сюрприз (фото)
Погода преподнесла сюрприз жителям Львовской области. Кроме ливня с грозой, в ряде районов выпал град, оставив после себя на улицах впечатляющие «сугробы».
Как отмечали жители Каменка-Бугской, выпавшие градины были размером со среднюю вишню.
На трассе Киев-Чоп возле города Буськ в сторону Львова движение транспорта затруднено из-за упавших веток деревьев. Об этом предупредил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook.
Напомним, по прогнозам синоптиков с 6 августа западные и северные области Украины окажутся в зоне действия атмосферного фронта, который принесет дожди и частично снизит дневные температуры.
Какие прогнозы на август дают синоптики Украинского гидрометцентра, читайте в статье «Что придет на смену дождям в Украину».
Фото varta1.com.ua
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“ Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...”