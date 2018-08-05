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Общество

Сугробы посреди лета: под Львовом погода преподнесла сюрприз (фото)

22:19 5 августа 2018   1163
град
Инф. «ФАКТОВ»

Погода преподнесла сюрприз жителям Львовской области. Кроме ливня с грозой, в ряде районов выпал град, оставив после себя на улицах впечатляющие «сугробы».

Как отмечали жители Каменка-Бугской, выпавшие градины были размером со среднюю вишню.

На трассе Киев-Чоп возле города Буськ в сторону Львова движение транспорта затруднено из-за упавших веток деревьев. Об этом предупредил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook.

град

град

град

Напомним, по прогнозам синоптиков с 6 августа западные и северные области Украины окажутся в зоне действия атмосферного фронта, который принесет дожди и частично снизит дневные температуры.

Какие прогнозы на август дают синоптики Украинского гидрометцентра, читайте в статье «Что придет на смену дождям в Украину».

Фото varta1.com.ua

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