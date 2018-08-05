Российские интернет-боты атаковали президента Италии

Мир

Итальянская прокуратура будет расследовать веб-атаки российской «Фабрики троллей» на президента Италии Серджо Маттареллу. Расследование поручено специалистам по борьбе с терроризмом и начнется с 6 августа.

Веб-атака на президентскую страницу в социальной сети Twitter осуществлялась в период с 27 по 28 мая. Как сообщает итальянское агентство Ansa, нашествие интернет-троллей на страницу Матареллы случилось после того, как президент категорически не согласился с назначением убежденного евроскептика Паоло Савоны на должность министра экономики.

27−28 мая пользователи Twitter пришли на страницу президента Италии и оставили там тысячи сообщений с оскорблениями и призывами подать в отставку. Сейчас в Италии не исключают, что большая часть недовольных пришла из России, и были это не реальные люди, а специально созданные под такой случай интернет-боты. В пользу этой версии говорит тот факт, что профили 400 «возмущенных итальянцев» были зарегистрированы за несколько минут до того, как они отметились комментариями на странице Матареллы.

Напомним, 1 июня популисты и евроскептики таки сформировали новое правительство в Италии. Вопрос с Савоной был формально решен: ему предложили пост министра по делам в Европе.