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Российские интернет-боты атаковали президента Италии
Итальянская прокуратура будет расследовать веб-атаки российской «Фабрики троллей» на президента Италии Серджо Маттареллу. Расследование поручено специалистам по борьбе с терроризмом и начнется с 6 августа.
Веб-атака на президентскую страницу в социальной сети Twitter осуществлялась в период с 27 по 28 мая. Как сообщает итальянское агентство Ansa, нашествие интернет-троллей на страницу Матареллы случилось после того, как президент категорически не согласился с назначением убежденного евроскептика Паоло Савоны на должность министра экономики.
27−28 мая пользователи Twitter пришли на страницу президента Италии и оставили там тысячи сообщений с оскорблениями и призывами подать в отставку. Сейчас в Италии не исключают, что большая часть недовольных пришла из России, и были это не реальные люди, а специально созданные под такой случай интернет-боты. В пользу этой версии говорит тот факт, что профили 400 «возмущенных итальянцев» были зарегистрированы за несколько минут до того, как они отметились комментариями на странице Матареллы.
Напомним, 1 июня популисты и евроскептики таки сформировали новое правительство в Италии. Вопрос с Савоной был формально решен: ему предложили пост министра по делам в Европе.
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“ — Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»... ”