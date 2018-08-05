Происшествия

ДТП на Буковине: пострадали 8 человек, один умер в больнице (фото)

В воскресенье, 5 августа, около 16:00 в полицию поступило сообщение о столкновении автомобилей вблизи села Недобоевцы Хотинского района. Об этом говорится в сообщении областного отделения Нацполиции.

Правоохранители выяснили, что легковой Opel, двигавшийся со стороны Черновцов, выехал на встречную полосу. Там легковушка задела микроавтобус Ford Transit и лоб в лоб столкнулась с минивэном Volkswagen Caddy.

«На момент столкновения в автомобиле Opel находилось пять человек, а в Volkswagen Caddy — трое. С травмами различной степени тяжести все восемь пострадавших были доставлены в больницу. Среди них и 6-летняя девочка. От полученных в результате ДТП травм в реанимации умер 60-летний водитель автомобиля Opel. По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины»,— говорится в сообщении.

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